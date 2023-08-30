أزمة تتصاعد حول علاقات الدبيبة مع إسرائيل وتسريب معلومات سرية تهز استقرار الحكومة

الوطن|متابعات

تواجه الحكومة منهية الولاية برئاسة”عبد الحميد الدبيبة” أزمة تصاعدية مثيرة للجدل بعد تسريب معلومات تتعلق بعلاقاته مع إسرائيل، وفقًا لتقرير نشرته وكالة “نوفا” الإيطالية، حيث تم الكشف عن اجتماع سري جمع وزيرة الخارجية بالحكومة المنتهية الولاية “نجلاء المنقوش” مع نظيرها الإسرائيلي، وهو ما قد يلقي بظلاله الثقيلة على استقرار حكومة الدبيبة.

التقرير يفيد أن هذا اللقاء غير الرسمي جمع المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي بموافقة من الدبيبة نفسه، وهذا التسريب يعد تطورًا مثيرًا للجدل، حيث يمكن أن ينجم عنه تأثيرات سلبية على العلاقات الإقليمية

ولمواجهة هذه الأزمة، قام “الدبيبة” بزيارة عاجلة إلى السفارة الفلسطينية في طرابلس، حيث أعلن عن إقالة المنقوش ويظل التساؤل مفتوحًا حول مدى كفاية هذه الخطوة لاستعادة الثقة وتهدئة الغضب الشعبي الذي يتصاعد.