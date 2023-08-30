بوقعيقيص: قد يكون لمجموعة بريكس دور حاسم في استقرار ليبيا

أكدت آمال بوقعيقيص عضو ملتقى الحوار السياسي الليبي، أنه قد يكون لمجموعة بريكس دور حاسم في استقرار ليبيا.

وقالت بوقعيقيص، في منشور عبر «فيسبوك»: “العالم اقتصاد وإمكانات ليبيا مذهلة واصطفافات جديدة واعدة، مجموعة بريكس أمل يلوح وقد يكون لهذه المجموعة دور حاسم في إستقرار ليبيا بعيدا عن الأمم المتحدة التي أرهقتنا بالخذلان مرتين، الأولى: في اتفاق الصخيرات كان هناك بند أنه في حال حدثت عراقيل ومخالفات يلتئم مجلس الصخيرات ويتدخل لضبط مسار تنفيذ الاتفاق”.

وأضافت “لكن الأمم المتحدة نفضت يدها مباشرة من الصخيرات ولم تسمح بإنعقاد لجنة الحوار مجددا، وتكرر ذات السيناريو مع لجنة الـ 75 ذهبت كل محاولاتنا للتدخل سدى وبشكل ضمني أفصحت بعثة الأمم المتحده أنها من يملك الحوار ومن يحدد مساره رغم وجود ذات نص إتفاق الصخيرات بمتابعة التنفيذ وتبين أن الملكية الليبية للحوار محض كذبة سافرة”.

وتابعت “أعرف أن مجموعة البريكس لن توافق على إنضمام ليبيا الآن لأننا دولة غير مستقرة ولكن لعلها مبدئيا تقبل وتؤجل انضمامنا فعليا لحين الاستقرار الذي تساعدنا في الوصول إليه.. هل يفعلها مشكورا مجلس النواب؟”.