الصغير: عماد الطرابلسي يفتخر بمواجهة الرافضين للقاء روما

هاجم وكيل وزارة الخارجية الأسبق، حسن الصغير، وزير داخلية الدبيبة “عماد الطرابلسي” على تسخير قوات الأمن للوقوف ضد المظاهرات التي اندلعت ضد محاولات حكومة الدبيبة للتطبيع مع الصهاينة ولقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين.

وقال «الصغير»، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عماد الطرابلسي سعيد بمواجهة الرافضين للصهيونية ويقولها بفخر.. يا عليك عار”.

وكانت قد شهدت العاصمة الليبية طرابلس، تظاهرة أمام مقر وزارة الخارجية احتجاجا على لقاء المنقوش بنظيرها الإسرائيلي في إيطاليا.

وعبر المحتجون عن رفضهم القاطع للعلاقات مع إسرائيل ورددوا هتافات ضد التطبيع مع تل أبيب، رافعين العلم الفلسطيني.

وكتب المتظاهرون على جدار وزارة الخارجية شعارات تطالب برحيل حكومة الدبيبة، كما خرجت مظاهرات في عديد المدن الليبية ومنها الزاوية وتاجوراء ومصراتة وصبراتة والزنتان ويفرن احتجاجا على لقاء المنقوش وكوهين.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور حرق متظاهرين إطارات سيارات وأعلام إسرائيلية وترديدهم هتافات معادية لإسرائيل، ومطالبتهم بإقالة الوزيرة المنقوش ومحاسبتها.