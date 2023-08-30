شمام: من المهم اعتذار وزارة الخارجية الأمريكية وباتيلي عن ممارسة التضليل

أكد محمود شمام عضو المجلس الانتقالي السابق، أنه من المهم اعتذار وزارة الخارجية الأمريكية وباتيلي عن ممارسة التضليل.

وقال شمام، في منشور عبر «فيسبوك»: “من المهم استمرار الاحتجاج والضغط على الدبيبة والأطراف الدولية المتواطئة معه في عدة اتجاهات: أن يخرج في مؤتمر صحفي دولي لكشف من شارك أو أعد أو مهد لهذه الخطيئة الاستراتيجية. أن يوجه النائب العام تهم مخالفة قانون 62 لعام 1957 وتهم التستر على المخالفين”.

وأضاف “أن تعتذر وزارة الخارجية الأمريكية والممثل الدولي باتيلي عن التضليل الذي مارسوه في ما يخص تشكيل حكومة انتخابات وتكييف المقترحات الدولية لمتطلبات التطبيع، وهل يؤدي ذلك للمطالبة برفض التجديد لباتيلي”.

وتابع “أن تبادر الأحزاب والفاعليات المدنية والشعبية بتشكيل تنسيقية تواكب رد الفعل العفوي، تحذير الأجهزة الأمنية والفئات المسلحة من استعمال العنف ضد الحراك المدني العفوي”.