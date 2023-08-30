الدبيبة يصدر قرار بإيقاف مئات الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قرارا بإيقاف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفق نتائج تحقيقات مكتب النائب العام.

وبموجب المادة الأولى من القرار رقم 370 لسنة 2023م، تلتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بتنفيذ نتائج التحقيقات التي تتعلق بالتجاوزات التي تمت بملف الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج .

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف إجراءات إيفاد 852 طالب للدراسة بالخارج والتي تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة واللجنة المشكلة ،بالخصوص، وشددت المادة السابعة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ، والزمت الجهات المختصة تنفيذه.