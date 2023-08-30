النيابة العامة تحقق في أسباب تأخر توريد الكتاب المدرسي

ليبيا – تابعت النيابة العامة التدابير الإدارية المتولدة عن إجراءاتها المتخذة إزاء تأخر توريد الكتاب المدرسي في مواقيت تتناسب مع السياسة التعليمية، ومقتضيات المصلحة العامة.

مكتب النائب العام نظر في وقت سابق، التقارير التي تناولت توانِي مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية عن توفير مطبوعات الكتاب المدرسي بشكل ينذر بتجدد التبعات السلبية التي اعترضت حسن العملية التعليمة خلال العام الدراسي الماضي.

وبحسب مكتب إعلام النائب العام ،بحث رئيس النيابة بمكتب النائب العام،قبل انصرام العام الدراسي الماضي الأسباب المؤدية إلى عدم إنجاز أعمال طباعة الكتب وتوريدها فاستدل على عدم عدالة العقود المبرمة بتكليف أدوات تنفيذ غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها،كما استدل خلال المواعيد المعقودة.

وانتهى المحقق إلى إجراء استجواب رئيس وأعضاء لجنة العطاءات واحاطهم بواقع الإهمال والتقصير في أداء واجبهم الوظيفي وطلب إلى جهة الإدارة معالجة الآثار المترتبة على إخلال المسؤولين بواجباتهم دون إبطاء، فبادر قادة وزارة التعليم والتربية إلى اتخاذ تدابير أمّنت ما نسبته ( 96% ) من الكتب المدرسية المتعاقد على طباعتها.

وأكد مكتب النائب العام أن إدارة إجراءات العقود المبرمة مع أدوات التنفيذ المتعاقد معها ما زالت في طور التحقيق الابتدائي.