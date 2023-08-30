مصر للطيران تسيّر رحلات جوية من العاصمة الليبية لتسهيل عودة التشاديين لبلادهم

تستعد شركة مصر للطيران لتسيير رحلات جوية بين العاصمة طرابلس وإنجامينا لتسهيل عودة التشاديين إلى بلادهم.

وتأتي هذه الخطوة نظراً لصعوبة السفر البري عبر الحدود الليبية التشادية، حيث أطلق الجيش الوطني الليبي قبل أيام عملية عسكرية لتأمين الحدود الجنوبية.

وأعلنت سفارة تشاد لدى ليبيا، الثلاثاء، للمواطنين التشاديين المقيمين في ليبيا البدء في ترتيب رحلات جوية بنظام المجموعات من طرابلس إلى إنجامينا (ترانزيت) بالتنسيق مع شركة مصر للطيران في ليبيا.

وأوضحت السفارة عبر صفحتها على فيسبوك، أن هذا الإجراء جاء لغرض تسهيل السفر على المواطنين الراغبين في العودة إلى الوطن عن طريق الجو، نظراً لصعوبات وخطر السفر عن طريق البر.

وطالبت السفارة التشاديين الراغبين في العودة إلى إنجامينا عبر رحلات شركة مصر للطيران، بضرورة الحصول على (1- وثيقة السفر 2- تأشيرة الخروج من الجوازات 3-تذكرة السفر (السعر غير ثابت، يحدد بحسب فترة الحجز) 4- التطعيمات الدولية للمسافرين) .

ونوهت السفارة إلى بأنه سيجري إتمام جميع الإجراءات المذكورة أعلاه تحت إشرافها بالتنسيق مع الجهات المختصة، مؤكدة أن إجمالي تكلفة الإجراءات والخدمات تساوي: 2500 دينار ليبي فقط للشخص الواحد.

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ودعت كل من يرغب في العودة إلى الوطن بطريقة آمنة الحضور إلى مقرها في العاصمة طرابلس لإتمام إجراءات تسجيله، وسيجري التواصل لاحقاً مع الجميع، عند اكتمال العدد المطلوب، وتحديد موعد الرحلة المرتقبة للعودة.

كما نوهت السفارة بأن الوزن المسموح لكل مسافر 46 كيلو غراماً، بواقع حقيبتين كل حقيبة 23 كيلو غراماً.