الأرصاد الجوية: احتمال سقوط أمطار في الشمال واستقرار الطقس في شرق ليبيا

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية الأحوال الجوية على ليبيا هذا اليوم وخلال اليومين القادمين، حيث تشهد مناطق شمال غرب ليبيا تذبذبفي درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض مع احتمال سقوط أمطار يوم الغد, بينما يكون الطقس مستقر نسبياً على المناطق الشرقية.

ومن المتوقع أن تكون حالة السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد معاحتمال سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول يوم الغدإلى شمالية فشمالية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين(33–39)مْ وتتراجع يوم الغد.

وتكون الأجواء في الخليج– سهل بنغازي حتى أمساعد صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة،وتتراوح درجات الحرارة القصوى مابين (29-34)مْ.

وفي الجفرة– سبها–غـات –غدامس– الحمادة تكون حالة السماء قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق خاصة على غات مع احتمالسقوط رخات متفرقة من المطر، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، إذ تتراوح درجات الحرارة القصوى مابين(36-41)مْ, وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

أما في الواحات – السرير– تازربو– الكفرة تكون حالة السماء صافية، والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجاتالحرارة القصوى مابين (38-42)مْ.