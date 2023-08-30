الدغاري: محاولات التطبيع مع ليبيا مستمرة منذ سنوات عدة

أكد عضو مجلس النواب، خليفة الدغاري، أن محاولات التطبيع مع ليبيا مستمرة منذ سنوات عدة.

وقال الدغاري، في تصريحات صحفية: “العديد من المسؤولين تورطوا في محاولات التطبيع مع ليبيا، لكن الموقف الشعبي الرافض بشكل قطعي لأي مسار تطبيع يحول دول إحراز أي تقدم ممكن في مسار التطبيع بين البلدين”.

وأضاف “الثوابت المتوارثة منذ زمن بعيد في ليبيا، تحول دون تحقيق أي تطبيع مع البلاد، خاصة في ظل الرفض الشعبي لذلك”.

وتابع “هناك أيضًا جانب قانوني والذي يمثله القانون رقم 62 الذي ينص صراحة على رفض أي خطوة مع الاحتلال”.