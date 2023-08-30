أمطار متفرقة ورعدية غداً.. الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاربعاء 30 اغسطس 2023

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 30 اغسطس 2023.

ووفقا للملخص العام للنشرة، تتكاثر السحب تدريجياً على مناطق غرب ليبيا بداية بالجنوب الغربي ويوم الغد على الشمال الغربي مع احتمال سقوط أمطار متفرقة قد يصحبها خلايا من السحب الرعدية.

درجات الحرارة القصوى تتراوح هذا اليوم ما بين (29-35) درجة مئوية على المناطق الساحلية وعلى مناطق الدواخل والجنوب ما بين (36-41)مْ وتسجل تراجع يوم الغد على الشمال الغربي.

راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب تتكاثر يوم الغد مع احتمال سقوط أمطار قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية.

الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً تتحول يوم الغد إلى شمالية فشمالية شرقية.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين(33–39)مْ وتتراجع يوم الغد.

الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد:-

حالة السماء: صافية إلى قليلة السحب.

الرياح: شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (29-34)مْ.

الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة:-

حالة السماء: قليلة السحب تتكاثر أحياناً على بعض المناطق خاصة على غات مع احتمال سقوط رخات متفرقة من المطر.

الرياح: متغيرة الاتجاه إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (36-41)مْ, وتسجل ارتفاع بسيط يوم الغد.

الواحات – السرير- تازربو- الكفرة:-

حالة السماء: صافية.

الرياح: شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة.

درجات الحرارة القصوى: تتراوح مابين (38-42)مْ,.