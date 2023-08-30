الدبيبة يأمر بإيقاف إجراءات إيفاد مئات الطلبة للدراسة بالخارج

أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قرارا بإيقاف عدد من الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج وفق نتائج تحقيقات مكتب النائب العام.

ونصت المادة الثانية من القرار، على أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإيقاف إجراءات إيفاد 852 طالب للدراسة بالخارج والتي تمت بالمخالفة للتشريعات النافذة واللجنة المشكلة ،بالخصوص، وشددت المادة السابعة من القرار على العمل به من تاريخ صدوره ، والزمت الجهات المختصة تنفيذه.

كما أمر الدبيبة، بمنع وزير التعليم العالي عمران القيب، من إصدار قرارات الإيفاد للدراسة بالخارج، أو ضم الدارسين على حسابهم الخاص، مع المشمولين بقرارات الإيفاد، إضافة إلى إيقاف أربعة مسؤولين عن العمل في الوازرة وهم مدير إدارة الملحقيات وشؤون الموفدين، والقائم بأعمال المراقب المالي، ومدير مكتب المراجعة الداخلية، ومدير الشؤون الإدارية والمالية.

وأمرت النيابة العامة بحبس مسؤولي شؤون الموفدين في وزارة التعليم والبحث العلمي بحكومة الوحدة الوطنية، وذلك لإساءة سلطة إدارة ملف الإيفاد للدراسة بالخارج.