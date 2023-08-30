المنفي لـ المبعوث الفرنسي: نسعى لإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر انتخابات شفافة ودون إقصاء

ليبيا – استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا بول سولير، والذي نقل لفخامته تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ودعوته للمشاركة في مؤتمر السلام بباريس، وذلك بحضور السفير الفرنسي لدى ليبيا مصطفى مهراج.

المبعوث الفرنسي، أكد بحسب المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي على عمق العلاقات المشتركة التي تجمع البلدين، وأن الجمهورية الفرنسية حريصة على تحقيق الاستقرار في ليبيا، وتدعم رؤية المجلس الرئاسي والخطوات المتكاملة للوصول إلى الاستحقاق الانتخابي، مشيداً بعمل اللجنة المالية العليا، والتقدم المُحرز في ملف توحيد المؤسسة العسكرية والمصالحة الوطنية.

بدوره أكد المنفي أن المجلس الرئاسي يسعى لإنهاء كافة المراحل الانتقالية عبر انتخابات شفافة يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء أو تهميش وذلك بدعم مخرجات لجنة ( 6+6) والبناء عليها عبر توسعة المشاركة والحوار لتذليل ما تبقى من نقاط مختلف عليها وأهمية توحيد كل المؤسسات لتسهيل إجراء الانتخابات وقبول نتائجها.

كما أكد عزمه على المباشرة في (تعزيز التوافقات المنجزة لتشمل المؤسسات المعنية والقوى السياسية الفاعلة)، وذلك بالتنسيق الوثيق مع عبد الله باتيلي، معرباً عن تقديره للرئيس الفرنسي لاهتمامه بالملف الليبي وشكره على الدعوة للمشاركة بمؤتمر السلام بباريس في نوفمبر القادم.