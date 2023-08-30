طقس ليبيا.. أجواء حارة غرباً مستقرة شرقاً والقصوى تصل لـ 42 درجة

سجل المركز الوطني للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس في ليبيا، والتي أظهرت تذبذبا في درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض بمناطق شمال غرب البلاد.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية، الصادرة عن المركز الوطني، اليوم الأربعاء، احتمال سقوط أمطار غدا، بينما يكون الطقس مستقرا نسبيا على المناطق الشرقية.

وفي منطقة (رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة)، السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر غدا مع احتمال سقوط أمطار، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، تتحول غدا إلى شمالية فشمالية شرقية، وتتراوح درجات الحرارة بين 33 و39 درجة مئوية وتتراجع غدا.

وعن طقس (الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد)، السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 29 و34 درجة مئوية.

وبالنسبة (الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة)، السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا على بعض المناطق خاصة على غات مع احتمال سقوط رخات متفرقة من المطر والرياح متغيرة الاتجاه إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 36 و41 درجة مئوية وتسجل ارتفاعا بسيطا غدا.

Trending مجلس النواب: حكومة دبيبة لا تمثل الشعب الليبي وسنشكل حكومة جديدة قريباً

وأخيراً (الواحات – السرير- تازربو- الكفرة)، السماء صافية والرياح شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، وتتراوح درجات الحرارة بين 38 و42 درجة مئوية.