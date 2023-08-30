تيار بالتريس الشبابي:اعتقال 12 شابا في احتجاجات طرابلس

أعلن حراك “تيار بالتريس الشبابي”، عن اعتقال 12 شابا في الاحتجاجات التي شهدتها العاصمة طرابلس خلال الساعات الماضية.

ونشر التيار عبر صفحته على “فيسبوك”، مساء الثلاثاء، أسماء الشبان المعتقلين،داعيا الأجهزة والمؤسسات الأمنية إلى الإفراج الفوري عنهم.

وشهدت العاصمة طرابلس ومدن أخرى بالمنطقة الغربية، خلال الساعات الماضية احتجاجات ليلية واسعة، تنديدا بلقاء وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية،نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي إيلي كوهين في ايطاليا.