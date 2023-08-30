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“باتيلي” يبحث مع السفير والمبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا قضايا سياسية 

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات 

التقى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا “عبدالله باتيلي” مع المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي إلى ليبيا “بول سوليير” وسفير فرنسا “مصطفى مهراج” ليبحثوا عدداً من القضايا السياسية .

 من جهته أشاد “سوليير” عبر حساب السفارة الفرنسية في ليبيا على تويتر”X” بجهود لجنة 6+6 مؤكدا على تمسك فرنسا بسيادة ليبيا وبجهود الوساطة التي يبذلها الممثل الخاص مع كل الأطراف الليبية الفاعلة.

وأكد على دعوته لتشكيل حكومة موحدة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن.

الوسوم

المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي فرنسا لجنة 6+6 ليبيا

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الوطن الليبية

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