“صحة الوحدة” تصدر تحذيرا بشأن دواء مغشوش

أصدرت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية، تحذيرًا بشأن دواء مغشوش يستخدم في علاج ضغط الدم المرتفع

وذكرت الادارة أن اسم الدواء (Exforge HCT 5/160/12.5mg)، وأرقام التشغيلة B59XZ4) (BDPV3،BDPW8.

ودعت الإدارة في منشور عبر صفحة وزارة الصحة على الفيسبوك،اليوم الاربعاء، إلى عدم استخدام المنتج حرصا على سلامة المرضى، والتواصل مع الإدارة حول أي كميات من الدواء لتعزيز نظام اليقظة الدوائية، وفق تعميم إلى مديري المستشفيات والمراكز التخصصية وجهاز الإمداد الطبي وإدارة الرقابة الدوائية والقطاع الخاص.

وأشارت إدارة الصيدلة إلى ورود تنبيه من هيئة الدواء المصرية بشأن الإبلاغ عن الدواء،مؤكدة على الالتزام بشراء الأدوية المتحصلة على الإفراج الرقابي من الشركات المسجلة لدى وزارة الصحة.