الشؤون الاجتماعية الليبية تحيل منحة الزوجة والأولاد للمصارف عن 3 أشهر خلال أيام

أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية في حكومة الوحدة الوطنية، إحالة منحة الزوجة والأولاد عن شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر للمصارف خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأمس الثلاثاء، اجتمعت الوزيرة وفاء الكيلاني، مع مشرف عام مشروع منحة الزوجة والأولاد ومدير عام المشروع لمتابعة استكمال الخطوات الأخيرة لإيداع المنحة في حسابات المستفيدين.

وحسب بيان الوزارة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تناول الاجتماع الخطوات المتخذة لتسهيل عمليات الاستفسار والتسجيل أمام المنتفعين من المنحة، والتوصية باستمرار التنسيق مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة المالية ومصلحة الأحوال المدنية والمصارف وشركات الاتصالات من أجل تذليل جميع الصعوبات التي قد تواجه عمل المشروع.

وفي 23 أغسطس الجاري، أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية إيداع القيمة المالية للمنحة في حساب الوزارة، وذلك تمهيدًا لصرفها إلى مستحقيها في أقرب وقت.