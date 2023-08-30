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المشير “حفتر” و”حماد” يزوران موقع إنشاء الجسور في بنغازي

تم النشر منذُ 28 ثانية
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

زار القائد العام للقوات المسلحة  المشير خليفة حفتر برفقة رئيس مجلس الوزراء الدكتور “أسامة حماد” فجر اليوم الأربعاء إلى مواقع إنشاء الجسور في مدينة بنغازي.

وحضرت لجنة الاستقرار والإعمار التي قامت بإطلاع القائد العام على آخر ما وصلت إليه الشركات المُنفذة المرحلة ما قبل الاخيرة 

وأشاد المشير حفتر بالجهود المبذولة من قبل الشركات، مؤكداً على ضرورة العمل بنفس الوتيرة وفقاً للشروط الهندسية والفنية والالتزام بمعايير الجودة، لتكون بنغازي عاصمةً للاقتصاد والثقافة والحضارة.

 

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#المشير حفتر #بنغازي ليبيا موقع إنشاء الجسور

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الوطن الليبية

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