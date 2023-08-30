شبكة إخبارية إسرائيلية: لقاء المنقوش وكوهين كان بتفويض من الدبيبة

أعلنت شبكة إخبارية إسرائيلية، أن لقاء نجلاء المنقوش وإيلي كوهين كان بتفويض من رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة.

وقالت شبكة «عروتس شيفع» الإعلامية الإسرائيلية: “الدبيبة اتفق على اللقاء مع رئيس الوزراء الإيطالية، خلال زيارته الأخيرة إلى روما”.

وأضافت الشبكة “الحكومة الإيطالية وعدت الدبيبة بعودة الطيران المباشر بين إيطاليا وليبيا، مقابل عقد اللقاء مع وزير الخارجية الإسرائيلي”.

وتابعت “نجلاء المنقوش لديها وثائق كثيرة، ولن تسمح بأن تكون كبش فداء، للأمر الذي قامت به بناء على طلب الدبيبة”.