إعلام عبري: واشنطن قلقة من إعلان الاحتلال عن لقاء كوهين والمنقوش

قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” إن والولايات المتحدة لم تكن راضية عن التسرع الإسرائيلي بشأن لقاء وزير خارجية الاحتلال بوزيرة خارجية الدبيبة نجلاء المنقوش.

وذكرت الصحيفة أن الأمريكيين غاضبون، وقدموا شكاوى إلى نظرائهم الإسرائيليين، متهمين إسرائيل بتقويض الجهود الرامية إلى تعزيز التطبيع مع دول عربية إضافية، والإضرار بالمصالح الأمريكية في ليبيا.

من جانبها، دافعت حكومة الاحتلال عن إعلانها بالقول إن الاجتماع تم إعداده منذ عدة أشهر ومضطرون للإعلان عنه في وقت ما. وقالت إن البيان جاء ردا على اللقاء (رد الفعل على واشنطن بالقول إنه بإمكان الوزارة ببساطة أن تقول “لا تعليق” وتترك الأمر عند هذا الحد).

وأشارت الصحيفة إلى أن الإسرائيليين يفكرون بقدر كبير من القلق بشأن صورة “بلادهم” ومكانتها الدولية ويبحثون عن أي مكاسب “دبلوماسية” ولا يستطيعون تحمل خسائر دبلوماسية غير ضرورية.