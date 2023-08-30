الطرمال تناقش مع عضو الوفد الطبي الأردني ارتفاع حالات العقم بالمنطقة الجنوبية

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اجتمع وزيرة الدولة لشؤون المرأة حورية الطرمال عضو الوفد الطبي الأردني حسين الطراونة المتخصص بأمراض العقم والخصوبة والإنجاباليوم الثلاثاء بديوان مجلس الوزراء بطرابلس، إذ ناقش اللقاء ارتفاع حالات العقم بالمنطقة الجنوبية، خاصة حالات النساء البطانةالمهاجرة.

وقال عضو الوفد الطبي الأردني حسين الطراونة، إنه تم إجراء حوالي 1200 حالة كشف، وعمليات مناظير وحقن مجهري بالتعاون معالأطقم الوطنية، بالإضافة إلى زيارة مدن عدة مثل مرزق، مركز الزنتان، كما أنه جاري التنسيق لزيارة مدن عدة مثل صبراتة، الزاوية، سرت،زواره، أوباري، وغات.