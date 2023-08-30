الدغاري: الوصول للحكم في ليبيا لا يمكن أن يأتي عبر الاستخبارات الأمريكية أو الإسرائيلية

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب خليفة الدغاري،أن محاولات التطبيع مع ليبيا مستمرة منذ سنوات عدة.

الدغاري وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك ” الروسية ،أوضح أن العديد من المسؤولين تورطوا في محاولات التطبيع مع ليبيا، لكن الموقف الشعبي الرافض بشكل قطعي لأي مسار تطبيع يحول دول إحراز أي تقدم ممكن في مسار التطبيع بين البلدين.

وبين أن الثوابت المتوارثة منذ زمن بعيد في ليبيا، تحول دون تحقيق أي تطبيع مع ليبيا، خاصة في ظل الرفض الشعبي بالإضافة للجانب القانوني والذي يمثله القانون رقم 62 الذي ينص صراحة على رفض أي خطوة مع الاحتلال.

وبشأن انعكاس أزمة لقاء وزيرة الخارجية تصريف الأعمال نجلاء المنقوش ونظيرها الإسرائيلي،قال الدغاري:”الأمر لا يطال حكومة الدبيبة فقط، بل يجب إعادة النظر بشأن المجلس الرئاسي المسؤول عن السياسة الخارجية في البلاد، وهو ما يتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة تجاه حكومة الدبيبة والرئاسي، وتشكيل حكومة جديدة”.

وأشار إلى أن الإغراءات التي قدمت لحكومة الدبيبة من قبل الجانب الأمريكي تمثلت في الاستمرار في إدارة الدولة من خلال موقعه، مقابل التقارب مع الجانب الإسرائيلي، كما لا استبعد وقوف بعض الدول الأخرى وراء الخطوة، حيث جرت لقاءات سرية بين بعض المسؤولين في الجانب الليبي والإسرائيلي في أوقات سابقة في هذا الإطار.

وتابع الدغاري حديثه :”هناك لقاء سابق بين أحد وزراء ليبيا ومسؤولين من إسرائيل بمشاركة ممثل الجالية اليهودية التي انسحبت من ليبيا سابقا، وهو رافائيل لوزون، رئيس اتحاد اليهود الليبيين، كما جرت عدة اجتماعات أخرى خلال السنوات الماضية”، وهو ما أكده لوزون في تصريحات صحفية.

كما شدد على أن الوصول للحكم في ليبيا لا يمكن أن يأتي عبر الاستخبارات الأمريكية أو الإسرائيلية، في ظل التمسك الشعبي بالقضية الفلسطينية.

واستبعد الدغاري عدم علم رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي باللقاء الأخير بين المنقوش ونظيرها الإسرائيلي، وكذلك بشأن اللقاءات الأخرى السابقة.