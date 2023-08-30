بعثة ليبيا لدى الاتحاد الأوروبي: متمسكون بالموقف الداعم للشعب الفلسطيني

أكدت البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، موقف الشعب الليبي الثابت وحكومة الوحدة الوطنية تجاه تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني.

واليوم الأربعاء، استقبلت البعثة الليبية لدى الاتحاد الأوروبي، في مقرها ببروكسل، السفير الفلسطيني لدى بلجيكا والاتحاد الأوروبي المستشار عادل عطية.

وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر في مسائل وقضايا عديدة، والتأكيد على الدعم الثابت للشعب الفلسطيني.

وأكد رئيس البعثة الليبية السفير جلال العشي، عبر حسابه الرسمي بموقع التغريدات القصيرة (إكس)، موقف الشعب الليبي الثابت وحكومة الوحدة الوطنية تجاه تطلعات وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريفة.

ومنذ مساء الأحد الماضي، تشهد عدة مدن ليبية تظاهرات متواصلة ضد التطبيع منذ الكشف عن لقاء وزيرة الخارجية الموقوفة بحكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش ووزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين.

وتوافد محتجون على العاصمة طرابلس من مدن الساحل الغربي وهي الزاوية وصرمان وصبراتة والعجيلات، للاحتجاج قرب مقر حكومة الوحدة الوطنية بطريق السكة في العاصمة طرابلس.