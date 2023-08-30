القبض على أحد مهربي البشر بجواز ليبي مزور قبل تهريبه 61 بنغلاديشياً

الوطن|متابعات

القى قسم التحريات العامة في مديرية أمن بنغازي القبض على أحد مُهربي البشر مصري وبجوزته جواز سفره وجواز سفر ليبي مُزور قامبشرائه من منطقة براك الشاطئ بمبلغ وقدره 12.000 ألف دينار، جاء ذلك عُقب ورود معلومات لدى القسم عن شخص مطلوب لدى قسمالبحث الجنائي في واقعة هجرة غير شرعية وصادر بحقه أمر ضبط وإحضار من النيابة العامة على ذمة قضايا تهريب البشر، إذ تبين انه لديه مركبة آلية قد تم حجزها في وقت سابق بمركز قاريونس.

وأصدر رئيس قسم التحريات العامة بالمديرية عقيد الشلطامي فوراً تعليماته بالبحث والتحري وضبط الشخص المطلوب وتم خروجأعضاء التحريات إلى أماكن تواجده أسفرت جهودهم عن تحديد مكان تواجده بمنطقة سيدي منصور وعند وصولهم شاهدوا شاحنة كبيرةعندها خرج الشخص المطلوب من المنزل وبرفقته شخص مصري الجنسية وشخص بنقلاديشي الجنسية وقاموا بفتح الثلاجة وعلى الفور تمالدخول إلى المنزل وضبط عدد 61 شخصاً من الجنسية البنقلاديشية كانو بصدد تهريبهم عن طريق البحر وتم الإنتقال بهم إلى القسم .

واعترف الشخص المقبوض عليه انه يقوم بتهريب البشر عن طريق البحر ويساعده أشخاص من الجنسية البنقلاديشية وانه كان ينوي نقل الاشخاص المتواجدين بالمنزل عن طريق البحر بواسطة زديق وتم إحالته إلى النيابة العامة بتهمة مقاومة رجال الأمن والاتجار بالبشروالتزوير .