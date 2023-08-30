باحثة أوروبية: المنقوش التقت كوهين بصحبة إبراهيم الدبيبة واللافي

أكدت الباحثة المُتخصصة في الشأن الليبي، روميانا أوغراتشنسكا، أن رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، هو من أرسل نجلاء المنقوش إلى روما، للقاء وزير الخارجية الإسرائيلي، إيلي كوهين.

وقالت أوغراتشنسكا، في تصريحات صحفية: “اللقاء بين الوزيرين لم يكن مجرد صدفة بل خُطط له من قبل روما وبطلب من الولايات المتحدة، التي تعمل من أجل التطبيع بين إسرائيل وجميع الدول العربية، فنجلاء المنقوش خرقت قانونًا قديمًا سُن في عهد الراحل معمر القذافي، يمنع أي اتصال أو لقاء مع مسؤول إسرائيلي”.

وأضافت “المنقوش ذهبت إلى روما برفقة إبراهيم الدبيبة، ووليد اللافي، نظرًا لأهمية هذين الرجلين، وروما اقترحت على ليبيا تطوير علاقاتها مع إسرائيل، تحت الضغط التي مارسته واشنطن على طرابلس، وتحسين العلاقات بين إسرائيل وليبيا كان موضوع نقاش بين وليام بيرنز مدير المخابرات الأمريكية، والدبيبة خلال الزيارة التي قام بها الأول إلى طرابلس في يناير 2023”.

وتابعت “الدبيبة وافق على المطلب الأمريكي لكنه طلب من ضيفه منحه بعض الوقت لأسباب تتعلق بالرأي العام الليبي المناهض لإسرائيل، فالدبيبة يحاول استغلال هذه الورقة من أجل الحصول على دعم دولي لكي يبقى أكثر في الحكم ولكي يظهر على أنه الرجل الذي لا غنى عنه”.