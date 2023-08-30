ليبيا تعيد تصدير شحنة غاز محظور في ميناء الخمس

قامت الإدارة العامة للإصحاح البيئي بوزارة الحكم المحلي في حكومة الوحدة الوطنية،بالتخلص من شحنة غاز “بروميد الميثيل” المحجوزة بميناء الخمس البحري من خلال إعادة تصديرها لبلد المنشأ.

ويعد غاز بروميد الميثيل من المواد المحظور استيرادها طبقا للاتفاقيات الدولية والقوانين المتعلقة بالبيئة.وقال بيان الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي،أن هذه الشحنة من الغاز السام تستخدم في تعقيم التربة ومكافحة الآفات الزراعية،مشيرا الى أنه قد تم توريدها إلى ليبيا عن طريق ميناء الخمس البحري في 12 أغسطس 2022.

وذكر البيان بأن هذه الشحنة تم ضبطها عن طريق مركز جمرك ميناء الخمس نتيجة لوجود اختلاف بين ماتم الإقرار به في المستندات المقدمة للجمارك وبين واقع الشحنة وبالتالي تم رفضها والزام الشركة الموردة بإعادة التصدير على نفقتها.

وأصدر النائب العام أمر إعادة تصدير الشحنة المذكورة، ونفذته نيابة مكافحة جرائم الفساد بالخمس بشأن إتمام الإجراء طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها، طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2010 بشأن الجمارك.

وأكدت الإدارة العامة لشؤون الإصحاح البيئي،أنها تعمل منذ تفعيلها ودعمها عبر عدد من القرارات الصادرة عن وزير الحكم المحلي على التعامل مع مثل هذه المخالفات وتأمين التخلص من الشحنات الضارة وغير الصالحة.