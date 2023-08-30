الوطنية للنفط تعلن أن شركة “نفوسة” للعمليات النفطية تمكنت من رفع معدلات الإنتاج

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن الفرق الفنية التابعة لشركة “نفوسة” للعمليات النفطية، تمكنت من رفع معدلات الإنتاج.

وأضافت المؤسسة أن الفرق الفنية حققت إنجازًا قيّمًا يعكس جهود العاملين بقطاع النفط حيث بدأ الإنتاج من البئر أ-4 بمعدل يتراوح من 1500 إلى 2000 برميل يوميًا.

وأفادت مؤسسة النفط أنه من المقرر أن تُنقل كميات النفط المنتج من البئر إلى حقل الطهارة التابع لشركة الخليج العربي للنفط ثم تُضخ إلى ميناء الزاوية.

وأشارت إلى أنه جرى توريد محطة الإنتاج الصغيرة عبر شركة الجوف، وسيستمر ضخ النفط من البئر ستة أشهر، يجري خلالها مراقبة معدلات الضغط ونقاوة النفط الخام وتجميع المعلومات الفنية اللازمة.

وأفادت المؤسسة الوطنية للنفط أنه جرى كذلك تركيب معدات قياس الضغط ومعدلات التدفق بقاع البئر.

وأكدت أن أعمال تركيب مجمعات الآبار ومدّ خط التجميع الفرعي وخط الشحن الرئيسي تسير بشكل جيد، ومن المتوقع الانتهاء من خط الشحن وربطه بخط النفط الفيل مليتة في ديسمبر 2023.

وذكرت المؤسسة أنه عقب هذه الخطوة يتم وضع الآبار الجاهزة على الإنتاج تدريجيا للوصول إلى معدل إنتاج 10000 برميل يوميًا، بعد تركيب محطة الإنتاج المبكر مع نهاية الربع الأول من 2024.