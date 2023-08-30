المبعوث الفرنسي: متمسكون بجهود باتيلي لتشكيل حكومة ليبية موحدة للانتخابات

‏أكد المبعوث الفرنسي الخاص إلى ليبيا، بول سولير، تمسك بلاده بجهود الوساطة التي يبذلها المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، مع كافة الأطراف الليبية الفاعلة.

وقالت السفارة الفرنسية، في منشور عبر «فيسبوك»: “تبادل المبعوث الخاص بول سولير والسفير مصطفى مهراج مع الممثل الخاص عبد الله باتيلي، مستجدات الأوضاع في ليبيا”.

وأضافت السفارة “أشاد المبعوث الخاص بجهود لجنة 6+6 وأكد تمسك فرنسا بسيادة ليبيا وبجهود الوساطة التي يبذلها الممثل الخاص مع كافة الأطراف الليبية الفاعلة، بالإضافة إلى تصريحاته الداعية لتشكيل حكومة موحدة بهدف إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أسرع وقت ممكن”.