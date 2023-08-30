بعيو لفرنسا:إفريقيا تطلب حريتها قبل ديموقراطيتكم الكاذبة

علّق رئيس المؤسسة الليبية للإعلام بالحكومة الليبية محمد بعيو،على التطورات الجارية في افريقيا والتي كان آخرها الانقلاب العسكري في الغابون،مشيرا الى أنها ضربة جديدة للاستعمار الفرنسي في المنطقة.

وقال بعيو في منشور على صفحته بموقع “فيسبوك”: “بينما لا تزال فرنسا تتخبط في مواجهة انقلاب النيجر،أتتها الضربة من الغابون الدولة النفطية بالانقلاب ضدّ علي بونغو”.

وأضاف بعيو في منشوره موجها حديثه لفرنسا:”إفريقيا تطلب حريتها قبل ديموقراطيتكم الكاذبة”.

وأعلن ضباط كبار في جيش الغابون، استيلاءهم على السلطة في بيان متلفز من القصر الرئاسي صباح اليوم الأربعاء،بعيد الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية، وفوز الرئيس علي بونغو بولاية ثالثة.

ويأتي انقلاب الغابون بعد 35 يوما فقط من انقلاب نفذته مجموعة من العسكريين في النيجر، حيث أعلنوا، في 26 يوليو الماضي، الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وإغلاق الحدود البرية والجوية، حتى استقرار الوضع.