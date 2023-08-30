مركز المناهج التعليمية: توريد وتوزيع ما يمثل 99.8% من الكتاب المدرسي

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أكد مدير مركز المناهج التعليمية كمال الويبة، اليوم الأربعاء أنه جرى توريد وتوزيع ما يمثل 99.8% من الكتاب المدرسي على 57 مخزن في كل ربوع ليبيا.

وأضاف الويبة في مؤتمر صحفي أن وزارة التربية والتعليم تعاقدت مع 24 شركة محلية عامة وخاصة والتي ساهمت بدروها في العمل على طباعة الكتاب المدرسي للعام الدراسي الذي ينطلق الأحد القادم.

وأوضح مدير مركز المناهج التعليمية، توزيع 32 مليون و310 آلاف نسخة من الكتاب المدرسي على أكثر من 132 مراقبة تعليم على مستوى البلاد وحوالي 4 آلاف مدرسة.

ولفت الويبة إلى أن هذا الرقم لم يحقق منذ حوالي 15 عاماً.