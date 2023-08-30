العمل والتأهيل تعلن نتائج مطابقة مخرجات حملة الازدواجية الوظيفية للعاملين في عدد من القطاعات

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أعلنت وزارة العمل والتأهيل نتائج مطابقة مخرجات الحملات التفتيشية التي استهدفت الازدواجية الوظيفية للعاملين بشركة البريقة لتسويق النفط والغاز، وشركة البنية للإستثمار والخدمات، ومحرري العقود، والإدارة العامة للحسابات العسكرية، والمصارف التجارية وشركات الاتصالات.

وأوضحت الوزارة أن النتائج لشركة البريقة لتسويق النفط كانت ( 5470 ازدواج وظيفي من عدد 10753 بمعدل 50%) .

وأشارت وزارة العمل والتأهيل إلى أن نتائج شركة البنية للاستثمار العقاري كانت ( 144 ازدواج وظيفي من عدد 2596 بمعدل 5.54 % ).

وأفادت الوزارة أن نتائج محرري العقود كانت ( 285 ازدواج وظيفي من عدد 2905 بمعدل 9.8% )، والحسابات العسكرية ( 993 ازدواج وظيفي من عدد 3199 بمعدل 31% ).

ولفتت إلى أن نتئج المصارف التجارية كانت (2148 ازدواج وظيفي من عدد 22828 بمعدل 9% )، وشركات الاتصالات ( 1092 ازدواج وظيفي من عدد 11434 بمعدل 9%).