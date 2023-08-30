داخلية الحكومة الليبية تستنكر أعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين السلميين في طرابلس

استنكرت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أعمال العنف والقمع ضد المتظاهرين السلميين في العاصمة طرابلس.

وقال الوزارة في بيان صادر عنها، أنها تدين وتستنكر كافةّ أعمال القمع والعنف وخطف النشطاء التي تقوم بها المجموعات المسلحة التابعةّ لحكومة (الوحدة الوطنية) بمدينة طرابلس.

ودعت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية كافة منتسبيها من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الغربية إلى حماية

المتظاهرين وتوفير المناخ الملائم لممارسة حقهم في حرية التعبير عن الرأي».

وأكدت وزارة الداخلية في بيانها، على أنها تلتزم بكافة واجباتها المنوطة بها وستكون درعا حاميا لشعبنا الحر آلابي، لا أن تكون اداة لقمعه وحرمانه من ابسط حقوقه المكفولة له وفق القانون.