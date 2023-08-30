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البركي: مشهد إبراهيم الدبيبة وهو «يرشق لزكار» يصف ما وصلنا إليه من وضاعة

تم النشر منذُ 5 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

استنكرت الناشطة السياسية ريم البركي قيام إبراهيم الدبيبة بترشيق رزماً من الأموال في رؤوس الزكارين خلال عرس نجل شقيق الدبيبة ميلاد في مصراتة، والذي تزامن مع الاحتجاجات والمظاهرات ضد تطبيع حكومة الدبيبة مع الكيان الإسرائيلي.

وقالت البركي في تغريدة عبر “تويتر”: “أعتقد أن مشهد إبراهيم الدبيبة وهو «يرشق لزكار» أو «يعلق لزكار»، مشهدٌ يصف ما وصلنا إليه من وضاعة”.

وأضافت: “في أفلام الأبيض والأسود، كانت المشاهد المشابهة تعتبر «الكلايمكس» أو «الذروة» للعمل، وهي تبشر باقتراب النهاية، وعادة تكون المشاهد التالية سريعة للغاية”.

وتابعت: “كُنا كمشاهدين نركز بشكل كبير في مشاهد ما بعد الذروة، لأننا نعلم أن المُتعة التي عشناها طوال الفيلم شارفت على الانتهاء”.

 

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

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