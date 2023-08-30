النفط الليبية ترفض المشاركة في أي منتديات بحضور الكيان الصهيوني

أعلنت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة،رفضها المشاركة في “منتديات يحضرها الكيان الصهيوني أو يكون فيها عضوًا خاصة في المجالات المتعلقة بقطاع النفط والغاز”.

وقالت الوزارة في بيان لها،إلتزامها “بالتشريعات والقوانين النافذة والتقيُّد بها وعدم مخالفتها (خاصة في هذه الحالة القانون رقم (62) لسنة 1957 وتعديلاته)”،مؤكدة ان هذا الامر “يمثل دائمًا الطريق الآمن باعتبارها تشكل ما استقر في ضمير ووجدان المجتمع وما ارتضاه من سلوك يسبر عليه بكافة مكوناته سواء الرسمية منها أو غير ذلك”.

ويأتي بيان الوزارة في وقت تشهد فيه ليبيا موجة غضب رسمي وشعبي بعد تسريبات عن لقاء جمع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية إسرائيل إيلي كوهين في روما، برعاية من وزير الخارجية الإيطالي.

وشهدت العاصمة طرابلس احتجاجات واسعة امتدت الى مدن أخرى،ورفع المحتجون لافتات داعمة للشعب الفلسطيني ورافضة للتطبيع مع الكيان الصهيوني.فيما تتالت البيانات المنددة من الاجسام السياسية والمنظمات والشخصيات العامة وسط دعوات لاسقاط حكومة الوحدة.