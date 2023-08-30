المشير حفتر يزور مواقع إنشاء الجسور في بنغازي ويشيد بالجهود المبذولة من قبل الشركات

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أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة أن القائد العام للقوات المُسلحة المُشير خليفة حفتر زار فجر اليوم الاربعاء، مواقع إنشاء الجسور في مدينة بنغازي رفقة رئيس مجلس الوزراء أسامة حماد .

وأضاف مكتب الإعلام في القيادة العامة أن لجنة الاستقرار والإعمار أطلعت خلال الزيارة القائد العام على آخر ما وصلت إليه الشركات المُنفذة (المرحلة ما قبل الأخيرة).

وذكر المكتب أن حفتر أشاد بالجهود المبذولة من قبل الشركات، مؤكداً على ضرورة العمل بنفس الوتيرة وفقاً للشروط الهندسية والفنية والالتزام بمعايير الجودة، لتكون بنغازي عاصمةً للاقتصاد والثقافة والحضارة.