الأوجلي: لجنة 6+6 ناقشت الملاحظات المقدمة من البعثة الأممية ومفوضية الانتخابات

ليبيا – قال عضو لجنة 6+6 عن مجلس الدولة أحمد الأوجلي،إن اللجنة اجتمعت الإثنين في مدينة بنغازي لمناقشة الملاحظات المقدمة من البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات بشأن القوانين الانتخابية.

الأوجلي وفي تصريحات خاصة لشبكة “الرائد”الإخبارية المقربة من حزب العدالة والبناء الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين،أوضح أن أغلب الملاحظات غير جوهرية مثل استبدال بعض الألفاظ وعدد وترقيم المواد بالقوانين.

ورجح الأوجلي عقد الاجتماع القادم للجنة في طرابلس دون تحديد تاريخ معين له حتى الآن.