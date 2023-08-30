وزارة النفط بالحكومة المنتهية تعلن رفضها للانضمام لمنظمات يحضرها الكيان الصهيوني

الوطن| متابعات

أعلنت وزارة النفط والغاز بالحكومة المنتهية عن رفضها للانضمام لمنظمات أو منتديات يحضرها الكيان الصهيوني أو يكون فيها عضوًا خاصة في المجالات المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

وأضافت في بيان لها أنها تتابع المستجدات المتعلقة بما ورد عن لقاء تم بين وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة المنتهية ووزير خارجية الكيان الصهيوني والإجراءات التي اتخذتها رئاسة الحكومة المنتهية ومنها وقف الوزيرة عن العمل وإحالتها للتحقيق الإداري.

عبرت عن موقفها الرافض لمثل هذه المواقف أو أي تصريحات من مسؤولين في الدولة تدعو إلى التساهل أو الإنضمام لمنظمات أو منتديات يحضرها الكيان الصهيوني أو يكون فيها عضواً خاصة في المجالات المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

وأكدت على القيم والثوابت الراسخة لدى أبناء الشعب الليبي الكريم المناهضة للكيان الصهيوني لما يمثله من جرائم إحتلال الأراضي مقدسة وإنتهاك لمقدسات الأمة الإسلامية ووحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق وممارسة أبشع نظم الميز العنصري التي عرفها التاريخ.

وتابعت” الالتزام بالتشريعات والقوانين النافذة والتقيد بها وعدم مخالفتها (خاصة في هذه الحالة القانون رقم (62) لسنة 1957م وتعديلاته يمثل دائماً الطريق الأمن بإعتبارها تشكل ما استقر في ضمير و وجدان المجتمع وما أرتضاه من سلوك يسير عليه بكافة مكوناته سواء الرسمية منها أو غير ذلك . وفي هذا الصدد تؤكد وزارة النفط والغاز أنها ومنذ استلامها لمهامها في شهر مارس 2021م دأبت إلى الدعوة والإلحاح على تطبيق وتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة والتقيد بها وعدم مخالفتها.”