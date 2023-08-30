إعلام الدبيبة: المبعوث الفرنسي أعلن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة اليوم الأربعاء، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “بول سولير” وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وحسب بيان نشرته منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الدبيبة، فقد بحث الطرفان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة، ومستجدات ملف الانتخابات.

وأكد الدبيبة ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة، معبرا عن ترحيبه بما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن وتأكيده أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

من جانبه، أعرب المبعوث الفرنسي عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والخطوات التي تتخذها بشأن إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.