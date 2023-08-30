البخبخي: حكومة الدبيبة قدمت المنقوش قربانا للنجاة

ليبيا – قال يوسف البخبخي الأكاديمي والباحث السياسي،إن لقاء وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال نجلاء المنقوش مع وزير الخارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين يظهر مدى العوار المبدئي وحجم قصر النظر في مقاربة هكذا قضايا.

البخبخي وفي تصريحات خاصة لمنصة “صفر”، أوضح أن حكومة الكيان الصهيوني بكشفها للقاء أظهرت غلبة الأنا على مقاربتها في محاولة لكسب شعبية لحظية باختراقها هذا وهي الحكومة المحاصرة مجتمعياً بأزماتها المتفاقمة.

وأضاف:” هذا النوع من الكسب الإسرائيلي والذي جاء في سياق رؤية (السلام مقابل السلام) لحكومة نتنياهو، أي السلام بلا ثمن كان المصيدة التي وقعت فيها حكومة الوحدة الوطنية”.

ورأى البخبخي أن الحكومة أوقعت نفسها في اصطدام حاد وكان من الطبيعي إبعاد نجلاء المنقوش أو تحميلها المسؤولية، قربانا للنجاة وبقاء الحكومة ربما لفترة أطول وإن تآكل رصيدها.

البخبخي ختم:” ما قامت به حكومة نتنياهو هو إحراق للقاء بكل رعونة ولا مبالاة، وهذا هو شأن إسرائيل، لمن لا يعلم في التعامل مع هكذا منطقة وهكذا زعامات”.