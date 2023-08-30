وزارة نفط الدبيبة: نرفض لقاء المنقوش ووزير خارجية الكيان الصهيوني

أعربت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة عن رفضها لقاء وزيرة خارجية حكومة الدبيبة نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين.

وقالت الوزارة في بيان بعد 3 أيام من الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإسقاط حكومة الدبيبة: “نعلن موقفنا الرافض لأي تصريح لمسؤولين في الدولة تدعو إلى التساهل أو الانضمام لمنظمات أو منتديات يحضرها الكيان الصهيوني أو يكون عضواً فيها، خاصة في قطاع النفط والغاز”.

وأضاف البيان: “نؤكد التزامنا بالقيم والثوابت الراسخة لدى شعبنا المناهضة للكيان الصهيوني”، متابعا: “يمارس الاحتلال جرائم احتلال الأراضي المقدسة وانتهاكها والوحشية مع الشعب الفلسطيني، وممارسة أبشع نظم التميز العنصري”.

وشدد البيان على ضرورة الالتزام بالقانون رقم (62) لسنة 1957م وتعديلاته بشأن التطبيع مع الكيان الصهيوني الموافق لما استقر في ضمير ووجدان المجتمع.

واستكمل: “نؤكد أن الوزارة دأبت منذ تسلم مهامها في مارس 2021م على الدعوة لتطبيق وتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة والتقيد بها وعدم مخالفتها”.