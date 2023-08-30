المبعوث الفرنسي يؤكد دعم بلاده لحكومة الدبيبة

أعرب المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي بول سولير، عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والخطوات التي تتخذها بشأن إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

جاء ذلك خلال استقباله من قبل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، وبحضور سفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وحسب بيان نشرته منصة “حكومتنا” التابعة لحكومة الدبيبة، فقد بحث الطرفان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة، ومستجدات ملف الانتخابات.

وأكد الدبيبة ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة، معبرا عن ترحيبه بما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي أمام مجلس الأمن وتأكيده أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

وكان المبعوث الفرنسي ،وصل طرابلس أمس الثلاثاء، حيث أجرى سلسلة لقاءات ضمت رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وكذلك رئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة، والمبعوث الأممي عبدالله باتيلي بمقر البعثة في طرابلس.