رئيس مجلس النواب يُصدر قرارًا بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني

بنغازي 30 أغسطس 2023 (وال)- أصدر رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، قرارًا بشـأن تشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني.

هذا وتضمن القرار رقم (59) لسنة 2023 م – تخصلت ةكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى: اعتماد محضر اجتماع توحيد مفوضية المجتمع المدني بتشكيل مجلس إدارة مفوضية المجتمع المدني على نحو التالي:

1. السيدة: مبروكة جمعة محمد بالتمر / رئيسًا.

2. السيد: أبو القاسم علي يوسف / نائبًا.

3. السيد: عبد الحق إمحمد القريد / عضوا.

4. السيد: عمر موسى الفضيل بوعمر / عضوا.

5. السيد: الطاهر مصري فضل الله المنفي / عضوا.

6. السيد: كلثومه حاجي الطويني / عضوا.

7. السيد : حمد موسى عبد الرحمن / عضوا. (وال – بنغازي)

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