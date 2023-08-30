المجلس الرئاسي يناقش استئناف العمل في المشاريع الحيوية المتوقفة بجنوب ليبيا

عقد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، رئيس اللجنة المالية العليا، محمد المنفي، رفقة النائب بالمجلس موسى الكوني، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسعاً مع النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة وعدد من وزراء حكومة الوحدة الوطنية عن الجنوب، ورؤساء المراكز التنفيذية، لمناقشة كيفية استئناف العمل في المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب.

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي إن المنفي، استعرض للحضور آلية عمل اللجنة المالية العليا بوضعها المشاريع الخاصة بالمنطقة الجنوبية من أولى اهتماماتها، والعمل على تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة.

وبدوره شدد النائب موسى الكوني على ضرورة التوزيع العادل للميزانية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها مناطق الجنوب، وأن تكون الأجهزة التنفيذية أكثر عملية لتنفيذ المهام الموكلة لها بكل مهنية.

فيما أكد الوزراء ضرورة العمل على تخصيص الميزانيات اللازمة لتسريع عودة الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها في مناطق الجنوب للحد من الهجرة لمناطق الشمال وإحداث تنمية مكانية فيها، لاسيما مدينة مرزق والعمل على عودة الحياة فيها.

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