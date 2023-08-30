“الدبيبة” يبحث مع “سولير”و “مهراج” تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وملف الانتخابات

الوطن| متابعات

استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي “بول سولير” وسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وبحث الطرفان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة، ومستجدات ملف الانتخابات.

وأكد الدبيبة ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة، مرحّبًا بما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبداللهباتيلي أمام مجلس الأمن وتأكيده أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

من جانبه، أعرب المبعوث الفرنسي عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية والخطوات التي تتخذها بشأن إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.