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“الدبيبة” يبحث مع “سولير”و “مهراج” تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا وملف الانتخابات

تم النشر منذُ 8 ثواني
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مصدر الخبر / الوطن الليبية
مصدر الخبر / الوطن الليبية

الوطن| متابعات

استقبل رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة، المبعوث الخاص للرئيس الفرنسيبول سوليروسفير فرنسا لدى ليبيا مصطفى مهراج.

وبحث الطرفان تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا والدول المجاورة، ومستجدات ملف الانتخابات.

وأكد الدبيبة ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب وقت وفق قوانين عادلة ونزيهة، مرحّبًا بما ورد في إحاطة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبداللهباتيلي أمام مجلس الأمن وتأكيده أهمية إنهاء المراحل الانتقالية في ليبيا.

من جانبه، أعرب المبعوث الفرنسي عن دعم بلاده لحكومة الوحدة الوطنية والخطوات التي تتخذها بشأن إجراء الانتخابات في أقرب الآجال.

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الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ليبيا مصطفى مهراج

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الوطن الليبية

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