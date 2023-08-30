المجلس الرئاسي يبحث مع ممثلي فزان آليات تنمية وتطوير الجنوب

عُقد صباح اليوم الأربعاء بطرابلس اجتماع ضم رئيس المجلس الرئاسي رئيس اللجنة المالية العليا، “محمد المنفي” والنائب بالمجلس “موسى الكوني” والنائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة وعدد من وزراء حكومة الوحدة ممثلين عن الجنوب، ورؤساء المراكز التنفيذية، تمت فيه مناقشة آليات استئناف العمل في المشاريع الحيوية المتوقفة في الجنوب.

المنفي استعرض خلال الاجتماع آلية عمل اللجنة المالية العليا بوضعها المشاريع الخاصة بالمنطقة الجنوبية من أولى اهتماماتها، والعمل على تنفيذها من قبل الأجهزة التنفيذية المختصة.

من جهته شدد “موسى الكوني” على ضرورة التوزيع العادل للميزانية لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية التي تحتاجها مناطق الجنوب، وأن تكون الأجهزة التنفيذية أكثر عملية لتنفيذ المهام الموكلة لها بكل مهنية.

في المقابل أكد الوزراء ضرورة العمل على تخصيص الميزانيات اللازمة لتسريع عودة الشركات الأجنبية لاستئناف أعمالها في الجنوب للحد من الهجرة لمناطق الشمال، وإحداث تنمية مكانية فيها، لا سيما مدينة مرزق والعمل على عودة الحياة فيها.