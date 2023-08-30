الاتحاد العام لطلبة جامعة سبها يستنكر لقاء وزيرة الخارجية مع وزير الكيان الصهيو. ني

سبها 30 أغسطس 2023 (وال)- استنكر الاتحاد العام لطلبة جامعة سبها، لقاء وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش مع وزير الكيان الصهيو. ني في العاصمة الإيطالية روما.

وذكر الاتحاد العام لطلبة جامعة سبها – في بيان تابعته وكالة الأنباء الليبية على حسابها في فيسبوك – “بأنه ومنذ الوهلة الأولى؛ وهو يُراقب ما سيسفر عن حكومة الوحدة الوطنية متمثلة في رئيسها ونوابه ووزراء ووكلاء الوزارات، للخروج إلى الشعب الليبي واتخاد موقف قانوني حقيقي منهم، وإيضاح كل ما حدث ويحدث بهذا الشأن، ولكن إلى هذه اللحظه لم يصدر من الحكومة أي موقف قانوني واضح”.

وأضاف – البيان – “كنقابة طلابية بجامعة سبها تستنكر وترفض رفضًا قاطعًا وبأشد العبارات والمعاني، ما قامت به وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش بلقائها المدعو وزير خارجية الكيان الصهيو. ني الغاشم عدو الأمة الإسلامية والعربية عامة، ونعتبره خيانة للوطن والدين، وإنتهاك للسيادة الليبية، وخرق للموقف الثابت للدولة الليبية في رفض التطبيع مع ما يسمى إسرا. ئيل وفقًا للقانون الليبي رقم 62 لسنة 1957 ، بشأن مقاطعة إسرا. ئيل”.

وطالب الاتحاد – في بيانه – كل من نائب رئيس مجلس الوزراء عن المنطقة الجنوبية بحكومة الوحدة الوطنية والوزراء والوكلاء عن المنطقة الجنوبية الخروج للعلن، وإيضاح موقفهم حيال ما قامت به وزيرة الخارجية من تواصل مع الكيان الصهيو. ني الغاشم، وفي حال عدم خروجهم وإيضاح موقفهم بصورة واضحة وجلية، سيُعتبرون شركاء في هذا العمل المخزي المسيئ.

كما طالب المجلس الأعلى للقضاء والنائب العام والجهات الأمنية والهيئات الرقابية، بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذا التصرف اللامسؤول.

وأوضح – البيان – أن “المساس بحرمة عقيدتنا الإسلامية ومخالفة ماجاء في كتاب الله عز وجل والمتاجرة بقضية المسلمين والمسلمات وسيادة الدولة الليبية خط أحمر لا نسمح لاحد بالتعدي عليه وتجاوزه”. (وال – سبها)

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