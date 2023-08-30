شاهد.. خبراء ارصاد يطلقون تحذيراً شديداً بشأن سحابة “سوبرسل” قد تؤدي لصواعق وبرد كبير ورياح قوية بهذه المنطقة

حذر خبراء ارصاد في تقرير عاجل عن الطقس في ليبيا، أنه بلغت درجة الحرارة في قمم إحدى السحابات إلى -63 ولاتزال تنخفض اكثر لأنها في بداية الحالة.

وشدد الخبراء على أهمية: توخي الحذر عند الصواعق، وكذا الحذر عند هطول البرد الكبير، والحذر عند هبوط الرياح القوية منها.

وأضاف التقرير أن هنالك احتمالية كبيرة أن تكون السحابة ((سوبرسل)) السحابة الخارقة او المهيبة تتكون عند وجود كمية كبيرة من الرطوبة المدارية في طبقات الجو العالية والتيارات الساخنة والباردة عامل في تكونها.

وأضاف التقرير أن من خصائصها:

تتكون في مدة زمنية قصيرة

تتكون بسبب رطوبة المدارية الهائلة

سرعة الرياح الهابطة منها تتجاوز 100كم/س هطول غزير للأمطار حبات برد كبيرة او متوسطة

دائما ماتتكون في المناطق الإستوائية والمدارية.

المنطقة المتأثرة

وبحسب التقرير قد تتعرض منطقة اوباري إلى خسائر مادية لذا يجب توخي الحذر.