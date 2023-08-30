الطرمال تبحث مع وفد أردني طبي أسباب ارتفاع حالات العقم بالمنطقة الجنوبية

ليبيا – عقدت وزير الدولة لشؤون المرأة في حكومة تصريف الأعمال حورية الطرمال اجتماعا مع الوفد الطبي الأردني الزائر لمركز العقم بسبها، لمناقشة أسباب ارتفاع حالات العقم بالمنطقة الجنوبية، وخاصة حالات النساء بالبطانة المهاجرة بحضور مدير المركز.

الأطباء الزوار أجروا بالتعاون مع الأطقم الوطنية نحو 1200 حالة كشف، وعمليات مناظير وحقن مجهري،بحسب ما ذكرت منصة “حكومتنا”.

كما نفذ الوفد الطبي زيارات إلى مدينة مرزق ومركز الزنتان بالجبل الغربي لإجراء فحوصات طبية وإحصاء الحالات.

كما يعتزم الوفد التنسيق لزيارة مدن صبراتة والزاوية وسرت وزارة، والتحضير لتوسيع رقعة الكشوفات لتضم مدينتي أوباري وغات.