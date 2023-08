عبرت وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوحدة الوطنية عن رفضها للقاء وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش مع وزير خارجية الكيان الصهيوني إيلي كوهين.

وأكدت الوزارة في بيان لها رفضها أيضا لمثل هذه المواقف أو أي تصريحات من مسؤولين في الدولة تدعو إلى التساهل أو الإنضمام لمنظمات أو منتديات يحضرها الكيان الصهيوني أو يكون فيها عضواً، خاصة في المجالات المتعلقة بقطاع النفط والغاز.

وشددت الوزارة على القيم الثابتة والراسخة لدى الليبيين المناهضة للكيان لما يمثله من جرائم احتلال للأراضي المقدسة وانتهاكات وحشية ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وأشارت الوزارة إلى أن الإلتزام بالتشريعات والقوانين النافذة يمثل دائماً الطريق الأمن بإعتبارها تشكل ما استقر في ضمير و وجدان المجتمع وما أرتضاه من سلوك يسير عليه بكافة مكوناته سواء الرسمية.

كما جددت الوزارة تأكيدها على تطبيق وتنفيذ القوانين والتشريعات النافذة والتقيد بها وعدم مخالفتها وفق البيان.

المصدر: وزارة النفط والغاز

The post في أول تعليق وزاري.. عون يرفض لقاء المنقوش في روما appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار