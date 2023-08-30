ليبيا.. داخلية الحكومة المكلفة تدين قمع المتظاهرين في طرابلس

أعربت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة عن إدانتها لقمع المتظاهرين السلميين في الأحداث الجارية بمدينة طرابلس من قبل المجموعات المسلحة التابعة لحكومة الوحدة.

ودعت وزارة الداخلية في بيان كافة منتسبيها من الأجهزة الأمنية بالمنطقة الغربية إلى حماية المتظاهرين وتوفير المناخ الملائم لممارسة حقهم في حرية التعبير عن الرأي.

وأكدت وزارة الداخلية في البيان على أنها تلتزم بكافة واجباتها المنوطة بها وستكون درعاً حامياً للشعب الليبي، لا أن تكون أداة لقمعه وحرمانه من أبسط حقوقه المكفولة له وفق القانون.

استخدمت عناصر الأمن في العاصمة الليبية طرابلس القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين السلميين الذي خرجوا للتعبير عن غضبهم من توجه حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد دبيبة للتطبيع مع إسرائيل.

وأطلقت العناصر الأمنية الرصاص الحي على المتظاهرين واعتقلت العشرات منهم في عدة مناطق بطرابلس بعد مطالبتهم بإسقاط حكومة الوحدة ومحاسبة وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

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